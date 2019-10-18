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  • 18.10.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:32

'den 16 ilde 44 ay vadeli işyeri ve konut satışı yapılacak! nedir?

16 ilde konut ve işyeri satışı yapacak. Bu bağlamda alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan işyerlerine vadeli şekilde sahip olabilecekler. TOKİ başvurusu yaparken, değerlendirilebilmeniz için bir takım belgelere ihtiyacınız vardır. Bu belgelerin incelenmesi ardından TOKİ sizi kuraya dahil eder ya da etmez. Nedenlerini kuruma yazdığınız bir dilekçe ile öğrenmeniz de mümkündür. Bu arada yapılacak açık artırmada alıcılar, 20 ilde satışa sunulan 91 konuta vadeli şekilde sahip olabilecekler. İşte TOKİ konut ve işyeri başvuru şartları...

TOKİ 16 ilde 130 işyeri 20 ilde 91 konut satıyor

TOKİ, 16 ilde 130 işyeri, 20 ilde 91 konutu açık artırma yöntemiyle satacak. İşyeri satışlarında yüzde 10, konutta yüzde 25 peşin ödeme talep ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 işyeri ile 20 ildeki 91 konutu 'açık artırma yöntemi' ile satışa çıkardı. Açık artırma 5 Kasım Salı günü, saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

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