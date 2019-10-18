TOKİ, 16 ilde 130 işyeri, 20 ilde 91 konutu açık artırma yöntemiyle satacak. İşyeri satışlarında yüzde 10, konutta yüzde 25 peşin ödeme talep ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 işyeri ile 20 ildeki 91 konutu 'açık artırma yöntemi' ile satışa çıkardı. Açık artırma 5 Kasım Salı günü, saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

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