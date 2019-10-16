TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı.

Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor.

Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece günde 10 lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek.

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