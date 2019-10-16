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  • 17.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:24

günde ev alma başvuru açıklaması yapıldı! İşte satış listesi!

İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. Kurum tarafından Eylül ayı ucuz konut ilanları yayınlandı. Konutlar 10 bin peşinatla 360 TL taksitle alınabilecek.

Hükümetten dar gelirliye müjde! Günde 10 lira taksitle...

TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı.
Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor.
Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece günde 10 lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek.

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İhsaniye Ocak İhsaniye Ocak

Slm Kayseride toki yapimi ne zaman baslayacak yardımcı olabilirmisiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 20.10.2019 11:26
Aysun Aysun

Üye olmak istiyorum nasıl yapabilirim birde başvuru yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 11:28
Gulsen Gulsen

Toki başvurusunu nerden yapıyoruz ve nasıl ne lazım başvuru için bilgi verebilirmisiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır12
cevapla 16.10.2019 17:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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