Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:02

'den 345 lira taksitle ev müjdesi! İşte , , dar gelirli ev alma şartları

Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren , 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 106 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor.

Dar gelirliye müjde! 345 lira taksitle ev

TOKİ dar gelirliler için ucuza ev fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ vatandaşları ev sahibi yapıyor. 345 lira taksitle satışa sunulacak olan evler yoğun ilgi görüyor. Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Ayse yıldız Ayse yıldız

Lütfen Erzurumda da istiyoruz cok dar gecinen insanlar da evini alabilsin Diğerleri bir sekilde zaten alırlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.10.2019 00:51
Leyla er&#231;el Leyla erçel

Ben babamdan emekliyim alabilirmiyim acaba...

Aynı Görüşte misiniz?
evet27
hayır19
cevapla 14.10.2019 17:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den 345 lira taksitle ev müjdesi! İşte TOKİ asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri