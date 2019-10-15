TOKİ dar gelirli konut projelerine tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ ev almak isteyen ve bütçesi düşük olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye'de 81 ilde hayata geçen proje ile 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 7 yeni kampanyaya başladı. TOKİ satışa sunduğu projelerden 7 bin lira peşinat ve 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor.

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