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  • 16.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:27

7 bin lira peşinatla ev sahibi yapıyor! İşte TOKİ ucuza ev başvuru şartları

'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

TOKİ'den 7 bin lira peşinat 305 TL taksitle evler!

TOKİ dar gelirli konut projelerine tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ ev almak isteyen ve bütçesi düşük olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye'de 81 ilde hayata geçen proje ile 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 7 yeni kampanyaya başladı. TOKİ satışa sunduğu projelerden 7 bin lira peşinat ve 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor.

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Serhat Yaprak Serhat Yaprak

bende almak istiyorum nasıl ulaşirim

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 12:21
Sabiha Karaca Sabiha Karaca

Tepkiye muracat ettim babadan aylık aldığım için kabul edinemedim dul kadınım başka aylığın yok neden bizleri düşünmüyorlar haksızlık bu kocadan alırsan ev var babadan alırsan yok böyle olurmu onlar para verecektir bizler vermicekmiyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır1
cevapla 16.10.2019 02:21
Mustafa &#246;zl&#252; Mustafa özlü

Nereye başvuru yapıyoruz ben ezine'de n evim yok. başvuru

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır6
cevapla 16.10.2019 00:12
Embiye yıldız Embiye yıldız

Bursada Nilüfer irfaniye tokilere yazıldık çıkmadı.Emekliyim bugünekadar hiç evim arazim olmadı kiradayım bana çıkmadı.devamı olurmu acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır12
cevapla 15.10.2019 17:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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