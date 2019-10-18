Çalışanların en önemli amaçlarından bir tanesi emekli olabilmektir. 4A-4B-4C SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını oldukça merak ediyor. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden hesaplamanızda fayda var. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın.

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