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  • 18.10.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:48

SSK Bağkur'dan ? -4B- nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olmaktır. Emekli olmak isteyenler ise diye merak ediyor. -4B-'li emekliler ne kadar maaş alacaklarını hesaplayabiliyor. Bu bağlamda emeklilik için plan yapıyorsanız, hangi tarihte, ne zaman emekli olacağınızı hesaplamanızda fayda var. Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz. 4A yani eski ismiyle SSK için e- sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Daha sonra ise arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Peki 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?

Çalışanların en önemli amaçlarından bir tanesi emekli olabilmektir. 4A-4B-4C SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını oldukça merak ediyor. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden hesaplamanızda fayda var. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın.

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