Emekli olacaklar dikkat! E-devlet'ten maaş bağlanacak

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, "SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG'yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur'u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor" ifadelerini kullandı.
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TÜRK VE ALMAN UZMANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, danışma hizmetlerinin ücretsiz verileceğini belirterek, "Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılmasıyla gerçekleştirilecektir. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin randevu almaları ve yanlarında mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası ile Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekmektedir" diye konuştu.
15 GÜN İÇERİSİNDE EMEKLİ MAAŞI
Öte yandan, emeklilik bağlanma sürelerine de değinen Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, "SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG'yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur'u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-Devlet üzerinden 'Emekli Aylığımı Bağla' butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda. Bir şahsın tamamen isim, sicil numaraları, bordroları doğruysa aylık bağlama süresi memura gelince en fazla 30 dakika. Bu konuda bizim sorunumuz başka illerdeki hatalı hizmetler oluyor" dedi.
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Emekli maaşı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.
İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALINIR?
İlk emekli maaşının alınacağı tarih SSK tahsis numarası ve bağkur sicil numarasına göre farklılık gösterir. Emekli sandığı emeklisi memurların maaşları her ayın başında ödenir. SSK ve bağkurluların ise sicil ya da tahsis numalarına göre aylık ödenecek tarih belirlenir.
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