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  • 18.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:03

Maaşlarda intibak sonrası ne kadar olacak? 18 Ekim ve Bağkur çıktı mı?

İntibak yasası ne an çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak gibi sorular vatandaşın gündeminde. Milyonlarca emekli Meclisten intibak yasası çıkması için bekliyor. İntibak yasası gerçekleşirse emeklilerin maaşlarına ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Eğer meclisten intibak yasası çıkarsa emeklilerin maaşlarına belli oranlarda zam yapılacak. Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Ancak şuan heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Makas kapanıyor! Emekli maaşına intibak düzenlemesi

İntibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2000 yılından önce intibak yasası çıkmıştı ve
2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan kişilerin intibak için bekleyişi sürüyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'a bağlı kişiler, intibakla birlikte 355 TL'ye kadar zam almak istiyor. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?

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