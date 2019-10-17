4/D'li taşeron işçilerle ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçi için ek ödeme ve ikramiyeler merakla bekleniyor. Ek ödeme ücreti Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçilere ikinci 5 günlük ikramiye ödemesi bu ay içinde yapılacak. Daha öncede Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Taşeron son dakika haberleri sizlerle... Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...

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