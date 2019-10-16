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Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere sağlanması da gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki emekliler 3 maaş avans nasıl alınır? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş avans alma şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

16.10.2019 08:00 - Son Güncelleme: 16.10.2019 08:00
Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek.

Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak.

Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 62 lira.

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