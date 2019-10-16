Emekliye 3 maaş avans | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 maaş avans nasıl alınır, şartları neler?
Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere sağlanması da gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki emekliler 3 maaş avans nasıl alınır? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş avans alma şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
16.10.2019 08:00
- Son Güncelleme: 16.10.2019 08:00
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