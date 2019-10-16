Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.10.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:36

ücretleri ne kadar oldu? Bankalar tarafından emekli promosyonu kaç TL veriliyor?

Emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşlar kendilerine önerilen teklifleri incelerken bankalardan ek olarak bulunan fırsatlar da sunuluyor. Peki, ücretleri ne kadar oldu? Bankalar tarafından emekli promosyonu kaç TL veriliyor? İşte güncel banka promosyon teklifleri...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

Emeklilere sunulan promosyon teklifleri emekli vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte sunulan teklifler

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Diğer bankaların promosyon teklifleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Bankalar tarafından emekli promosyonu kaç TL veriliyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri