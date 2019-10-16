Emeklilere sunulan promosyon teklifleri emekli vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte sunulan teklifler

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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