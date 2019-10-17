SSK SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı nasıl artar? Her ay yüzlerce lira fazla maaş...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca kişi emekli oldu. Emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Bu bağlamda SGK SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüksek olması gerekmektedir. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var. Emekli aylığı sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı arttırmanın yolları...
Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun yolu da çalışırken ödenen primlerden geçiyor. Emekli olacaklar son yıllarını yüksek primden ödeyerek maaşlarını yükseltebilir. Bağ-Kur üyesi vatandaşlar ise son yıllarını SSK'lı işçi olarak geçirirse SSK sisteminden emekli olabilir.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir; Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız. Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz.