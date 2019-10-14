Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:39

ler için ne kadar? İşte açıklaması

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül aynda eğitim yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra Ekim ayında ise 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda enflasyon, asgari ücret zammı konuları oldukça merak ediliyor. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri4/D'li taşeron işçiler için ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar? İşte ödeme tarihi açıklaması
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri