4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda enflasyon, asgari ücret zammı konuları oldukça merak ediliyor. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak.

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