Dar gelirli ve SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödemelerle gelirleri artan emekliler için kira yardımı gündeme geldi. Dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda emeklilere şimdi de ev desteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ