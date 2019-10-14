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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:34

ve Bağkur emeklisi kira ve ev desteği alma şartları açıklandı

Ev sahibi olamayan dar gelirli emeklilere müjde gibi bir haber geldi. Kirada oturan emekliler için iki destek ortaya çıktı. Bu bağlamda konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi.

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Kira ve ev desteği...

Dar gelirli ve SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödemelerle gelirleri artan emekliler için kira yardımı gündeme geldi. Dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda emeklilere şimdi de ev desteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

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Adnan demirkıran Adnan demirkıran

Nezaman uygulanacak

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cevapla 14.10.2019 22:44
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