4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı nedir sorusu oldukça gündemde. Belediye ve belediyede çalışan Taşeron işçilere yönelik zam haberleri gündemde.Taşeron işçilere ve belediye işçilere gelecek zam miktarı detayları haberimizdedir. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek.
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2020 de tüm taşeron haklarımız verilsin artık .. ve en az 3600 maaştan zam yapılsın.. insalar zor şartlarda emek edip çalışıyorlar alın terleri bu ücret bile karşılamaz..ama yaşamak için artık bir düzen olmalı
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