Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.10.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 09:15

Taşeron işçilere yapılacak tüm lar, haberimizde

Taşeron işçiler ile ilgili her gün son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu bağlamda lerin ları ve i oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra hakları iyileştirildi ve hala iyileştirilmeye devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek.

Taşeron işçilere yapılacak tüm zamlar, ek ödemeler!

4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı nedir sorusu oldukça gündemde. Belediye ve belediyede çalışan Taşeron işçilere yönelik zam haberleri gündemde.Taşeron işçilere ve belediye işçilere gelecek zam miktarı detayları haberimizdedir. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Arikan Arikan

2020 de tüm taşeron haklarımız verilsin artık .. ve en az 3600 maaştan zam yapılsın.. insalar zor şartlarda emek edip çalışıyorlar alın terleri bu ücret bile karşılamaz..ama yaşamak için artık bir düzen olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet57
hayır0
cevapla 11.10.2019 22:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTaşeron işçilere yapılacak tüm zamlar, ek ödemeler haberimizde
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri