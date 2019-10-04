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  • 04.10.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 12:09

ayı tarihi! kaç para?

ler için beklenen ay geldi çattı. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi için ikramiye ve 5 günlük ilave tediye ödemeleri merak ediliyor. 2019 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen lerini alan 4-D statüsündeki işçiler için yeni bir müjde daha geldi. Buna göre diğer taksitler için bu ay içerisinde hesaplarına maaşları oranında 5 günlük ilave ikramiyelerin ödemeleri gerçekleştirilecek. İkramiye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 20 Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılıyor. 4/D’li işçiler toplu sözleşmede yer alan 10 günlük ikramiyeyi bu yılın ocak ve temmuz aylarında aldılar. Peki kaç para?

Taşeron işçilere Ekim ayı ikramiye ödemeleri ne kadar?

Taşerondan kadroya geçen 4/D sürekli işçi kadrosundaki işçiler için ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak. 5 günlük tediye ikramiye ödemeleri için Ekim ayındaki ödeme ne kadar gerçekleştirilecek. Bu arada kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

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