Taşerondan kadroya geçen 4/D sürekli işçi kadrosundaki işçiler için ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak. 5 günlük tediye ikramiye ödemeleri için Ekim ayındaki ödeme ne kadar gerçekleştirilecek. Bu arada kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.