Dolar/TL'de kısa ve orta vadeli beklentiler ne yönde? Cuma günü akşam saatlerinde yükselişe geçen ve 5,8853'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerleme ile pozitif seyrederken, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, A Para canlı yayınında Dolar/TL ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, dolar artacak mı? Dolar yükselecek mi? Dolarda son durum nedir? İşte 14 Ekim güncel dolar kuru alış satış fiyatı...