4/D'li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek.

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