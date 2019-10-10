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  • 11.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 13:47

4/D’li taşeronlar için maddi destek yolda! Maaşlar in altındaysa...

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş ları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

Taşerona son dakika asgari ücret zammı var mı?

4/D'li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek.

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Ibrahim Ibrahim

Nezaman yaticak

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evet20
hayır6
cevapla 10.10.2019 23:42
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