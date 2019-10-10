4/D'li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
Nezaman yaticak
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.