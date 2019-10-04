Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama sorgulama

Milyonlarca sigortalı çalışan için en büyük hayallerin başında elbette ki emeklilik geliyor. Tüm kariyer planlamaları ve gelecek planlamaları yaşam standartları yüksek bir emeklilik dönemine odaklı olarak şekillendiriliyor. Herkes için yaşlılık döneminde, emekliliğinin keyfini en iyi şekilde sürmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek en önemli koşulların başında geliyor. Bu nedenle de emekli maaşı hesaplama ile her sigortalı, geleceklerini şekillendirirken çok daha doğru şekilde hareket edebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altındaki 4A/4B/4C sigorta kollarının her biri için belirlenmiş emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Bu durumda emekli maaşının de değişiklik göstermesine neden oluyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? TIKLA ÖĞREN!

SGK'nın internet servisleri aracılığı ile emekli maaşı hesaplama işlemini artık internetten kolayca yapabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "E-SGK" olarak isimlendirilen internet şubesinden birkaç dakika içerisinde bağlı bulunduğu sigorta koluna ve mevcut sigortalılık durumunuza göre emeklilik döneminde alabileceğiniz maaş miktarını öğrenebilirsiniz. Ancak 4A-4B-4C sigorta kollarının her biri için emeklilik hesaplamaları farklı kriterler üzerinden, farklı şekilde yapıldığından SGK emekli maaşı hesaplama internet servisleri her sigorta kolu için farklı olarak sunulmuştur. Bu yüzden de internette bulunan E-SGK portalında emekli maaşı hesaplama işlemlerini bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre yapmanız gerekiyor.

SGK Emekli Maaşı Hesaplama Nereden Yapılır?

Emekli Maaşı hesaplama için SGK' nın internet servislerinin bulunduğu "E-SGK" portalını kullanabilirsiniz. E-SGK portalında;

4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama,

4B Sigortalıları için Aylık Hesaplama,

4C Sigortalıları için Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama,

Seçenekleri üzerinden her sigorta koluna göre en doğru emekli maaşı hesaplaması yapabilirsiniz.

4A Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4A yani SSK sigorta koluna bağlı sigortalılık tescilinizi ve hizmet dökümünüz bulunuyorsa emekli maaşı hesaplama işlemini E-SGK sayfasındaki "4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama" ekranından yapabilirsiniz. 4A emekli maaşı hesaplama işlemi için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyin.

Tarayıcınızın arama bölümüne "esgk.gov.tr" yazın ve aratın.

Açılan E-SGK ekranında "Vatandaş" seçeneğine tıklayın.

E-SGK Vatandaş hizmet portalında "4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama" seçeneğine tıklayın ve açılan sayfada "Uygulamaya Giriş" seçeneğine tıklayın.

Açılan emekli aylığı hesaplama ekranında ise sizden istenen;

T.C. kimlik numarası,

SSK Sicil numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi,

Bilgilerini eksiksiz olarak girin. Bu şekilde 4A emekli aylığı hesaplamasını en doğru şekilde yapabilirsiniz.

4B Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4B yani Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de E-SGK portalı üzerinden birkaç dakikada yapılabiliyor. Standart şekilde E-SGK portalını açtıktan sonra; E-SGK portalındaki "Vatandaş" seçeneğine tıklayın. Burada "4B Sigortalıları için Aylık Hesaplama" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada Uygulamaya Giriş" seçeneğine tıklayın. Daha sonra;

T.C. kimlik numaranızı yazın.

Kurum seçiminizi yapın(Esnaf-Tarım).

Sayfada bulunan resimdeki karakterleri "Güvenlik Kodu" kısmına yazın.

Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

İşlemlerini yaparak, birkaç dakikada 4B için emekli aylığı hesaplama yapabilirsiniz. Ancak 4B emekli maaşı hesaplama işlemlerinde emekli aylığı 5400 gün hizmet süresi altına maaş başlanmadığından bu hizmet süresi altında olanlar için sorgulama sonucu oluşturulmaz.

4C Emekli Maaşı Hesaplama

4C yani Emekli Sandığı sigortalıları da E-SGK portalından emekli maaşı hesaplama yapabiliyor. Bunun için "4C Sigortalıları için Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" seçeneğine giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra sayfadaki bilgileri doldurması gerekmektedir;

Derece,

Kademe,

Ek Gösterge,

Makam/Temsil/Görev Tazminat Göstergesi,

Hizmet Yılı/Ayı,

Kıdem Yılı,

İkramiye Yılı,

Aylık Tarihi,

Pay/Payda,

Kademe Tazminat Ek Gösterge,

Kısımlarını doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "Hesapla" seçeneğine tıklayarak, 4C emekli maaşı hesaplama yapılabiliyor.