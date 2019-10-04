Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altındaki 4A/4B/4C sigorta kollarından herhangi birisinde sigortalılık kaydı bulunan ve SGK tarafından belirlenen emeklilik şartlarının hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olan kişilerin, emeklilik yaşını beklemelerine istinaden erken emeklilik fırsatı sunan bir kanun teklifidir. EYT olarak kısaltılan "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" çok uzun süredir kendilerine bu konuda imkan sunulmasını bekliyor. Son seçimden önce yeniden yoğun şekilde gündeme gelen ve iktidar partisi tarafından gündeme alınan EYT kanununun, yeni yasama döneminde Meclis gündeminde görüşülmeye başlanacağı belirtiliyor.

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EYT Son Gelişmeler Neler?

Meclis' in 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle açılmasından sonra çok önemli açıklamaların geldiği EYT yasası ile ilgili milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan yaşıyor. Erken emeklilik fırsatı doğuran EYT yasasının kabul edilmesi durumunda, sigortalılık hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca sigortalı, erken emeklilik fırsatını elde etmiş olacak. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.

Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte böyle büyük bir sayıdaki kişini aniden emekliliğinin devlete ciddi bir yük oluşturacağı belirtiliyor. Bu sebeple de EYT kanunu çıkacak mı? Çıkarsa hangi şartlarda çıkacak? Gibi soruların yanıtları ise henüz belli değil. İktidar partisi tarafından hem devlet hem de EYT'liler açısından en uygun koşulları sağlayacak EYT şartları ile kanun teklifinin hazırlanması ve Meclis'te görüşmelere başlanması için hummalı bir çalışma yürütülmeye başlandı.

EYT Çıkarsa Ne Zaman Emekli Olurum?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulardan EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtı da henüz kanun koşulları belli olmadığından net bir cevaba sahip değil. Ancak milyonlarca vatandaşın erken emeklilik şansına sahip olacağı tartışmasız bir gerçektir. EYT kanunu çıkarsa ne zaman emekli olurum diyen vatandaşların, öncelikle EYT kanunu şartlarının belli olmasını bekliyor. Milyonlarca vatandaşın aniden emekliliklerini almaları gibi bir durumun devlete oluşturacağı yükten dolayı olanaksız olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bu sebeple EYT kanunu çıksa dahi EYT'lilerin bir süre daha sabretmeleri gerekeceği belirtiliyor. Meclis gündemine en kısa süre içerisinde getirilse de dahi milyonlarca EYT'linin erken emeklilik haklarını 2020 yılı içerisinde alabileceği belirtiliyor.

Ne Zaman Emekli Olurum Sorgulama

SGK internet servisleri aracılığı ile emeklilik tarihinizin ne zaman olacağını ne zaman emekli olurum sorgulaması ile öğrenebilirsiniz. İnternette, E-Devlet Kapısı portalından yapabildiğiniz ne zaman emekli olurum sorgulaması için öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor.

• Tarayıcınızda arama kısmına "turkiye.gov.tr" yazarak, E-Devlet Kapısı ana sayfasına ulaşın.

• E-Devlet Kapısı ana sayfasındaki "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın ve kimlik doğrulama ekranına ulaşın.

• E-Devlet kimlik doğrulaması ekranında "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet Şifresi" bilgilerini girerek, kimlik doğrulaması yapın(Dilerseniz "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz).

• E-Devlet kimlik doğrulamasından sonra ana sayfadaki "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" seçeneğine "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum" yazın ve aratın.

• Çıkan sonuçlardan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranında "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" bilgilerini girin.

• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi ve EYT kanunu çıktığında kapsam dahilinde olup, olmadığınızı öğrenebilirsiniz.