SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Milyonlar için yeni maaş müjdesi haberi verildi. 17 milyon kişinin 2020 Ocak zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 17 milyon kişinin maaşına Ocak ayında zam gelecek. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Ocakta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.

04.10.2019 12:01 - Son Güncelleme: 04.10.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





