GaleriEkonomi

SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Milyonlar için yeni maaş müjdesi haberi verildi. 17 milyon kişinin 2020 Ocak zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 17 milyon kişinin maaşına Ocak ayında zam gelecek. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Ocakta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.

04.10.2019 12:01 - Son Güncelleme: 04.10.2019 12:01
SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Emeklilerin Ocak zamlarına ilişkin ipuçları enflasyon tahminlerinden geliyor.

SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketinde 2019'a ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 13.96'ya gerilerken, bu öngörü yılın ikinci yarısında enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 8.52 olabileceğini ortaya koyuyor.

SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Bu da maaşlarda 100 ile 482 lira arasında artışın yolunu açacak.

SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

NASIL YANSIYACAK?
Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.

SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük taban tavan maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı zam oranları...

Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.52 olarak gerçekleşirse bin 282 lira 57 kuruşa çıkacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye Ocak zammı | SGK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye Ocak zammı | SGK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?