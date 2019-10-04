Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi alma şartları neler? 3 maaş avans 10 maaş kredi...

Emekliler için her güm güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Nakit sıkıntısı yaşayan SGK SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız unutulmadı. Bu bağlamda 3 maaş avans 10 maaş faizsiz kredi verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Bu anlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır?

04.10.2019 13:48 - Son Güncelleme: 04.10.2019 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





