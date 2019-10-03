Emekliye yüzde 6.65 zam! SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.65 olacak. Peki bu oranlara göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lılar en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

03.10.2019 07:52 - Son Güncelleme: 03.10.2019 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





