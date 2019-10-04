Türkiye'de ilk kez üretildi! Aroması ve rengiyle dikkat çekiyor! Kilosu en az 80 TL'den...

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feramuz Özdemir'in hazırladığı, "Türk Çayından Oolong Çayı Üretimi ve Ürün Özellikleri Üzerine Sürgün Dönemi ve Oksidasyon Derecesinin Önemi" projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
RENK VE AROMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Özdemir başkanlığında, ÇAYKUR'dan da araştırmacıların yer aldığı 5 kişilik ekip, Rize'de iki yıl süren çalışma sonunda oolong çayı üretimi gerçekleştirdi. Çay, renk ve aromasıyla dikkati çekiyor.
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