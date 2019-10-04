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  • 04.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 18:39

Türkiye'de ilk kez üretildi! Aroması ve rengiyle dikkat çekiyor! Kilosu en az 80 TL'den...

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından iki yıl süren çalışmaların ardından Türkiye'de, yeşil ve siyah ın ardından çayı üretildi. Renk ve aromasıyla dikkat çeken son yıllarda batı dünyasında tanınmaya, tercih edilmeye ve sağlıkla ilgili kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de ilk kez üretildi! Kilosu 80 TL'den satılıyor

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feramuz Özdemir'in hazırladığı, "Türk Çayından Oolong Çayı Üretimi ve Ürün Özellikleri Üzerine Sürgün Dönemi ve Oksidasyon Derecesinin Önemi" projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

RENK VE AROMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Özdemir başkanlığında, ÇAYKUR'dan da araştırmacıların yer aldığı 5 kişilik ekip, Rize'de iki yıl süren çalışma sonunda oolong çayı üretimi gerçekleştirdi. Çay, renk ve aromasıyla dikkati çekiyor.

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