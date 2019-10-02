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  • 02.10.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:46

Son dakika: , ve 'ın na ve da katıldı

Son dakika haberine göre, , ve tarafından başlatılan kampanyaya ve firmaları da katıldı. İşte firmalarla yapılan anlaşmalar ve kampanyalar...

Kampanyaya iki otomobil firması daha katıldı

, ve tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan 'de üretim yapan markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak ve firmaları ile işbirliğine gidildi.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ
Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamaya göre, binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota ve ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.



Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019

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