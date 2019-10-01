Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı
Otomobil almak isteyenler için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan taşıt kredisinde faiz indirimi kampanyası bugün resmen başladı. Belirlenen modeller için faiz oranı yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi. Buna göre düşük faizli kredi ile araç almak isteyen vatandaşlar; binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC markalarında araç sahibi olabilecek. İşte detaylar...
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.