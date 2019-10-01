Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.