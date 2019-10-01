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Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

Otomobil almak isteyenler için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan taşıt kredisinde faiz indirimi kampanyası bugün resmen başladı. Belirlenen modeller için faiz oranı yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi. Buna göre düşük faizli kredi ile araç almak isteyen vatandaşlar; binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC markalarında araç sahibi olabilecek. İşte detaylar...

01.10.2019 08:51 - Son Güncelleme: 01.10.2019 08:51
Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

Kamu bankaları bazı marka otomobillerde yerli olması şartıyla kredi faizlerini düşürdü.

Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı.

Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)

50 bin lira kredi
18 ay ödeme
Taksit tutarı: 2935 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 8.01

Araç alacaklara müjde! Taşıt kredisinde faiz kampanyası resmen başladı

50 bin lira kredi
24 ay ödeme
Taksit tutarı: 2239 lira
Faiz oranı yüzde 0.49
Yıllık maliyet yüzde 7.84

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