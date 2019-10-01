Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların gündeminde kredi faiz oranları bulunurken bankalardan taşıt ve konut kredisi hakkında yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Peki, düşük faizli taşıt kredisini hangi bankalar veriyor? Hangi araçlar için geçerli olacak? İşte o soruların yanıtı...

HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Otokar ve BMC de dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC oldu.