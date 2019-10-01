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  • 01.10.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 21:50

Talep rekoru yaşanıyor! lardan peş peşe indirim kararı! Güncel taşıt ve konut kredi leri ne kadar?

Merkez sı'nın indirim kararının ardından faiz indirim müjdeleri peş peşe verilmeye başlandı. Yapılan kredi faiz açıklamaları yüz binlerce vatandaşlar tarafından takip edilirken 3 kamu sından aynı anda açıklama geldi. Kamu bankaları aldığı ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Son indirimlerle birlikte kredi çekecek olanlar, kredi ndaki son durumu büyük bir merakla araştırıyor. İşte kredi faiz oranlarındaki son durum...

Talep rekoru yaşanıyor! Kredi faizleri ne kadar oldu?

Kredi faiz indirim açıklamalarının ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Ardı ardına gelen faiz açıklamalarının ardından on binlerce vatandaş bankalara akın etti. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM KARARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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