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Otomobilde 23 bin TL cepte

, ve VakıfBank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Kampanyası'na Otokar ve de dahil oldu. Böylece, kampanyaya katılan otomotiv firması sayısı 10'a çıktı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya göre, 'de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi i aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi.

Otomobilde 23 bin TL cepte
Ziraat Bankası, ve VakıfBank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Kampanyası'na Otokar ve BMC de dahil oldu. Böylece, kampanyaya katılan otomotiv firması sayısı 10'a çıktı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya göre, 'de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi i aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi. Kredi limiti binek araçlar için 50 bin-120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak. Vade süresi ise binek araçlar için 18-36, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 120 bin lira kredi çeken bir vatandaş artık 23 bin lira daha az ödeyecek.





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