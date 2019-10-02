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  • 02.10.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:20

Başkan Erdoğan karar verdi! ler yarım puan düştü

, amme alacaklarında uygulanacak gecikme inde indirim kararı aldı. Buna göre yüzde 2.5 olan gecikme faizi yüzde 2 olarak uygulanacak.

Başkan Erdoğan karar verdi! Faizler yarım puan düştü

Amme alacaklarına ilişkin olarak uygulanan i düşürdü. 'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 2.5 olarak amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme faizini yüzde 2'ye indirdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olarak yüzde 2 olarak uygulanacak.

Daha önceden faiz yüzde 2.5 olarak uygulanıyordu.

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