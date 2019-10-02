Metrobüs Bahattin tiyatro muydu?

Bir muhabirin sokak röportajında "Milli Piyango çıkarsa ne yapacaksınız" sorusuna "Metrobüs alacağım" cevabını veren Bahattin Çağış, Metrobüs Bahattin olarak ün salmıştı. Yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu olayın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi göreve geldiği takdirde çeşitli sürprizlerinin olacağını söylemiş, Metrobüs Bahattin ile birlikte metrobüse binmiş ve evine konuk olmuştu.

Günlerdir metrobüs çilesi çeken İstanbullular, Metrobüs Bahattin ve İmamoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıp İmamoğlu'na "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" sorusunu yönelttiler.

Seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'nun propagandası olan Metrobüs hakkındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

METROBÜS BAHATTİN TİYATRO MUYDU?

Konuyu köşesine taşıyan Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, yaptığı araştırmaların ardından İmamoğlu'nun seçim çalışmasına katkıda bulunan Bahattin Çağış'ın İstanbul Büyükşehir'e bağlı İSPER A.Ş.'de koordinatör olarak göreve getirildiğini yazdı.

"Ne ilginç değil mi" diye soran Ersoy Dede, "İnsan tabi şu soruyu sormadan edemiyor, yoksa 'Metrobüs Bahattin' meselesi de tıpkı , "çalışana musakka Başkan'a antrikot" işi gibi bir tiyatro muydu?.." ifadelerini kullandı.

İşte Ersoy Dede'nin o yazısı:

Pazartesi günü metrobüste aşırı yığılma yaşandığında herkes gibi benim de aklıma o video geldi.. 'Milli piyangodan çok para çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağış'la, Ekrem İmamoğlu'nun videosu.. Orada İmamoğlu, "çeşitli sürprizlerimiz olacak" demişti.. Elbette o videoyu paylaşıp sordu insanlar; "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" diye.. Ben de bu vesileyle bir kez daha hatırladığımız 'Metrobüs Bahattin'in peşine düştüm.. Siz merak etmiyor musunuz, milli piyango çıkmış mı, metrobüs almış mı kendisine diye?.. Biraz deşince bakın ne buldum.. Sürpriz!.. Meğer Metrobüs Bahattin, Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra, İstanbul Büyükşehir'e bağlı İSPER A.Ş.'de koordinatör olarak göreve başlamış.. Çalışma arkadaşları Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer olduğunu söylüyor.. Ne ilginç değil mi?.. İnsan tabi şu soruyu sormadan edemiyor, yoksa 'Metrobüs Bahattin' meselesi de tıpkı , "çalışana musakka Başkan'a antrikot" işi gibi bir tiyatro muydu?..

GELİN ŞU 'LİYAKAT' MESELESİNİ BİR DAHA KONUŞALIM

Ne diyordu Ekrem İmamoğlu?.. 'Partizan kadrolaşmaya izin vermeyeceğim'.. Ne diyordu?.. 'Liyakat esasına göre istihdam sağlayacağım'.. Doğru mu?.. Geçen hafta alt yapı koordinasyon müdürlüğünde tam bir kıyım yaşandı.. Mühendisten teknik personele kadar görev yapan 48 kişi kapının önüne konuldu.. Bu müdürlük önemli.. Zira İstanbul'daki tüm kazı ruhsatları ve denetimleri buradan geçiyor. İgdaş'tan, İSKİ'ye, Bedaş'tan Telekom'a kadar, kenti kazmaya yetkili kim varsa önce buraya uğruyor.. Stratejik önemini anlatmaya yeter mi bu bilgi bilmiyorum. Yeni dönemde 'sizinle çalışmayacağız' denilen kadro sadece, Mimar, inşaat mühendisi, teknikerler ve işçilerden oluşuyor.. Liyakat mı demiştiniz?

ARINÇ BU HABERİ SEN OKU DİYE YAZIYORUM

Mardin Derik'te bir operasyon yapıldı. Bir ev basıldı. O evde bulunan iki terörist askerlerimize ateş açtı. Çıkan çatışma sonrası o iki terörist öldürüldü. Evden küçük çapta bir cephanelik çıktı. Haber bu değil.. Evin olduğu arazi Ahmet Türk'e ait.. Evin sahibi de Ahmet Türk'ün yeğeni.. Bülent Arınç da okuduysa bir diğer konuya geçebiliriz..

İTTİFAKLARLA DEVAM EDECEKSE BARAJ SİSTEM KORUNMALI

AK Partili Faruk Çelik başkanlık seçimlerinde seçilme kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş. Çelik'in teklifi ilk turda %40 oy alan başkan seçilsin şeklinde.. Sistemler kutsal metinler değildir. İhtiyaca göre değiştirilebilir. Yüzde 40 da elbette tartışılabilir. Ancak buradaki tek açmaz şu. İttifaklar devam edecek mi etmeyecek mi?.. Eğer ittifaklar modelinden vazgeçiyorsak %40 gibi bir baraj çok gereksiz. Aday olma kriterlerini daha da zorlaştırırsın, aday sayısını minimum düzeyde tutarsın. O halde 'yüksek oy alan kazansın' dersin.. Yok değil ittifaklarla devam etme iradesi varsa iki tur ve 50+1'den başka bir yolu yok..

İTİBAR DERGİSİNİ UĞURLARKEN

İbrahim Tenekeci, artık İtibar dergisi olmayacağını yazdı. İçimden bir şey koptu yuvarlandı. Muhtemelen İtibar için yapılacak bir şeyler vardı. Ama Tenekeci bunu tercih etmedi. Kepengi indirmek daha onurluca olacaktı. Öyle yaptı. Bugünler gelir geçer. İtibar gibi daha nice güzel işlerin müjdecisi olsun bu veda..