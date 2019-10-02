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büs durağında yaşanan yoğunluk vatandaşı çileden çıkardı!

Son günlerde 'nda bulunan büs durağında yaşanan yoğunluk vatandaşı çileden çıkardı. Yöneticiler özür dileyip boş araç gönderme kararı aldı.

İstanbul'da ulaşım yükünün büyük bir kısmını sırtlayan büs hattında okulların da açılmasıyla birlikte yoğunluk hat safhaya çıktı. Özellikle 'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesinde son büyük durak olan 'de, son günlerde sabah saatlerinde insan i yaşandı.



Üsküdar-Çekmeköy metro hattı yolcularının buradan aktarma yaptığı için yoğunluğun iki katına çıktığı açıklandı. Çekmeköy, Dudullu, Ümraniye'den karşıya geçmek isteyenler, Altunizade durağında inerek metrobüse geçince; planlananın üzerinde bir yoğunluğun meydana geldiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, tepkiler üzerine özür diledi. İnsan selinin yaşandığı durağa, her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs gönderileceği bildirildi.



Çağlayan'da metrobüste giden kadın yolcu ile erkek yolcu arasındaki kavga çıktı. Sözlü tartışmanın ardından ikili birbirine küfürler yağdırdı. Kadın tekme ve yumruk attı. Araya diğer yolcuların girmesiyle olay yatıştırıldı.

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