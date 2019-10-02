İstanbul'da ulaşım yükünün büyük bir kısmını sırtlayan metrobüs hattında okulların da açılmasıyla birlikte yoğunluk hat safhaya çıktı. Özellikle Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesinde son büyük durak olan Altunizade'de, son günlerde sabah saatlerinde insan seli yaşandı.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattı yolcularının buradan aktarma yaptığı için yoğunluğun iki katına çıktığı açıklandı. Çekmeköy, Dudullu, Ümraniye'den karşıya geçmek isteyenler, Altunizade durağında inerek metrobüse geçince; planlananın üzerinde bir yoğunluğun meydana geldiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, tepkiler üzerine özür diledi. İnsan selinin yaşandığı durağa, her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs gönderileceği bildirildi.
İstanbul Çağlayan'da metrobüste giden kadın yolcu ile erkek yolcu arasındaki kavga çıktı. Sözlü tartışmanın ardından ikili birbirine küfürler yağdırdı. Kadın tekme ve yumruk attı. Araya diğer yolcuların girmesiyle olay yatıştırıldı.
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