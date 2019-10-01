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  • 01.10.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 10:35

'da çilesi devam ediyor! Vatandaş isyan etti!

'li Başkanı , deprem ile ilgili toplantıya davet edilmediği yalanıyla gündemi meşgul ederken lular duraklarına ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için metrobüsü kullanmak isteyen vatandaş isyan etti.

durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, "Bence gereksiz, herkes Marmaray'ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden" diye konuştu.

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