Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı bölgesinde istihdam yaratacak önemli bir proje uygulamaya sokuluyor. 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak sanayi sitesi kurulacak. 15 hektar alan üzerine kurulacak Çobanbey Organize Sanayi Sitesi'nde 200 metrekareden oluşacak 700 atölye bulunacak. Bu sayının daha da artması planlanıyor.

ÖRNEK OLUŞTURACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre projenin Türkiye tarafından güvenli hale getirilen bölgede yeni yaşam alanlarının kurulmasını da teşvik edeceği konuşuluyor. Bölgede yapılacak çalışmalar güvenli bölge içinde bir örnek oluşturacak. Yakında inşasına başlanması beklenen proje tamamlandığında bölgede 7 bin kişiye istihdam sağlayacak. Projeden toplamda 35 bin kişinin faydalanması hesaplanıyor.

İÇİNDE HER SEKTÖR VAR

200 metrekareden oluşacak 700 atölyenin büyük bölümü ayakkabı imalatı olacak. Ayrıca ayakkabı imalatının yanı sıra tekstil, demir doğrama, çerez fabrikaları ve plastik döküm fabrikalarının da olacağı belirtildi. İş adamlarına ihracat konusunda her türlü güvencenin sağlanacağı ve yatırımlarını Türkiye üzerinden 3. bir ülkeye transit ihracat yapabilmelerine de kolaylık sağlanması bekleniyor. Şu ana kadar 650 iş adamının Çobanbey projeye kayıt yaptırdığı ve sayınında ileriki dönemde iki katına çıkması öngörülüyor.