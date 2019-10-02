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  • 02.10.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 08:11

'de son dakika gelişmesi! EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak? 2 Ekim EYT ile ilgili son haberler

konusunda son dakika gelimeleri yaşanıyor. Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlaması ile birlikte EYT'nin Meclis gündemine gelip gelmediği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman EYT'de 3 yöntemin Meclis'te görüşüleceğini açıklamıştı. Peki, EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak? İşte 2 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

EYT Meclis'e geldi mi?

EYT yasası Meclis'e geldi mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeler neler? TBMM 2,5 aylık tatilin ardıdnan 1 Ekim'de mesaiye başladı. EYT bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili son durumu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'ın EYT ile ilgili 20 teklifin olduğunu, 3 yöntemin Meclis'te görüşüleceği açıklamasını yapmasının ardından vatandaşlar, EYT yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak? İşte 2 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

Meclis, 1 Ekim'de mesaiye başladı. Genel Kurulun 1 Ekim 2019 Salı günkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Yasama Dönemi Üçüncü Yasama Yılı açılış konuşmasını müteakip başka bir işin görüşülmemesi önerildi. Alınan karar gereğince, 1 Ekim'de başka bir konu görüşülmedi. Meclis, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. EYT konusunun bugün görüşülüp görüşülmeyeceği bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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