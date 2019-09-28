Erdoğan, BM'de Güvenli Bölge'yi tarif etti: 30 km. derinliğinde ve 480 km. uzunluğundaki alana Suriyeliler'i yerleştireceğiz.
PROJENİN AYRINTILARI
HER KÖYE 100'ER METREKARE EV İLE AHIRDAN OLUŞAN BİN KONUT
2 CAMI VE OKUL
İLÇELERE 3+1 VE 2+1 KONUTLAR
CAMİ
HASTANE
LİSE VE ÜNİVERSİTE
GÜVENLİ PLAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Güvenli Bölge haritasını gösterdi. "Burada 30 km derinliğinde ve 480 km uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyeli'nin iskanını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o planın ayrıntıları ortaya çıktı:
1 MİLYON SURİYELİ GİDECEK
Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede, 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı inşa edilecek. Köylere 350 metrekare arsaya 100 metrekare ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 2 okul yapılacak. Her aileyi 1 dönüm tarım arazisi verilecek. İlçelerin her birinde otalama 100 metrekare konutlar yapılacak. Burada cami, hastane, lise ve üniversite de olacak.
200 BIN konut, yabancı fonlarla oluşturulacak. 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira tutuyor.
2023'TE HEDEF 75 MİLYON TURİST
Başkan Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak" dedi.
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