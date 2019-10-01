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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 20:42

Son dakika: Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Harekat için hazırız

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan , " istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.


Son dakika haberine göre, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan , "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok." ifadesini kullandı.

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