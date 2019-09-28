Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.09.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 10:38

Son dakika: Türk ve helikopterlerinden 7. ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede yedinci kez ortak kara devriyesi yapıyor.

Türk ve ABD helikopterlerinden 7. ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede yedinci kez ortak kara devriyesi yapıyor.

AKÇAKALE'DE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ
Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu 'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.
, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü /'nin işgaline son vermesi için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye'nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD'li heyet 'ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat'ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı.

İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta 'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale'ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı. Pistte park halinde bekleyişini sürdüren helikopterler yeni hava devriyesine katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türk ve ABD helikopterlerinden 7. ortak devriye
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri