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  • 02.10.2019 08:17
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 08:43

Son dakika:Başkan Erdoğan'ın kararıyla bugün itibarıyla düşürüldü! 'de yayımlandı!

Son dakika haberine göre Başkan 'ın kararıyla, avukatlık hizmeti alan kişilerin yüzde 18 olarak ödediği Katma Değer Vergisi yüzde 8'e düşürüldü. Karar bugünkü ​’de yayımlandı.

KDV bugün itibarıyla düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

, avukatlık ücretlerinde Katma Değer Vergisi'ni düşürecek karara imza attı.

Bugünkü 'de yayımlanan karara göre bundan sonra avukatlık hizmetlerinde oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi alınacak. Daha önceden yüzde 18 KDV tahsilatı yapılıyordu.

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL DE DUYURDU
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül KDV indirimini Twitter'dan duyurdu. Bakan Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sn. Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den %8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." tweetini attı.

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