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  • 02.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:03

, , , işçi, ve çıktı mı, son durum! 2 Ekim !

2 Ekim ! 1 Ekim sonrasında takvimi merak ediliyor. Meclis bir hayli yoğun olacak ve gündemde , , , tazminat, gibi konular olacak. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 73 gün tatilin ardından yeni döneme hızlı başlayacak. 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan TBMM'nin ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM'nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak. Peki Af, Nafaka, EYT, işçi, 3600 ek gösterge ve çıktı mı, son durum nedir?

1 Ekim Meclis gündemi! Af, Nafaka ve EYT çıkacak mı?

Milyonlar Meclis'in açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Meclis bugün 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. Bu bağlamda Meclis bayahı yoğun olacak. Meclis açıldığında gündeme gelmesi beklenen konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu yer alıyor. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. İşte 2 Ekim Meclis gündemi ve gündeme gelmesi beklenen konular

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HaberlerEkonomi HaberleriAf, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum! 2 Ekim Meclis gündemi!
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