Milyonlar Meclis'in açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Meclis bugün 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. Bu bağlamda Meclis bayahı yoğun olacak. Meclis açıldığında gündeme gelmesi beklenen konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu yer alıyor. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. İşte 2 Ekim Meclis gündemi ve gündeme gelmesi beklenen konular

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