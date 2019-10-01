Meclis bugün açılıyor milyonların gözü EYT yasasında olacak. Meclis gündeminde önemli konular yer alacak. EYT ise bunların içinde en önemlileri arasında yer alıyor. Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. Peki EYT emeklilik konusunda Meclis'e sunulan teklif maddeleri ne, EYT yasasına göre kim ne zaman emekli olacak? 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli olacak mı? gibi sorular milyonlarca EYT mağduru vatandaşın yanında EYT mağduru olmayıp emeklilik prim gün sayısı, emeklilik yaş suresini ve emeklilik yılını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.



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