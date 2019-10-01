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  • 02.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:02

çıktı mı? 2 Ekim EYT kimleri kapsayacak? ?

haberi: , EYT ne zaman çıkacak, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunacak, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT raporu son durum gelişmesi var mı? EYT için önerilen üç model nedir? EYT emeklilik konusunda Meclis'e sunulan teklif maddeleri ne, na göre kim ne zaman emekli olacak? 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli olacak mı? gibi sorular milyonlarca EYT mağduru vatandaşın yanında EYT mağduru olmayıp emeklilik prim gün sayısı, emeklilik yaş suresini ve emeklilik yılını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı.

1 Ekim EYT kimleri kapsayacak? EYT çıktı mı?

Meclis bugün açılıyor milyonların gözü EYT yasasında olacak. Meclis gündeminde önemli konular yer alacak. EYT ise bunların içinde en önemlileri arasında yer alıyor. Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. Peki EYT emeklilik konusunda Meclis'e sunulan teklif maddeleri ne, EYT yasasına göre kim ne zaman emekli olacak? 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli olacak mı? gibi sorular milyonlarca EYT mağduru vatandaşın yanında EYT mağduru olmayıp emeklilik prim gün sayısı, emeklilik yaş suresini ve emeklilik yılını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.


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ihsan ihsan

eyt de bankalar devreye girsin

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cevapla 01.10.2019 09:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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