Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.Konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdi "Taşıt ve konut kredileri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum... Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir.

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