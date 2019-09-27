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  • 27.09.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:38

0.49 0.69 araba ve ev alacaklara müjdesi! Güncel taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum nedir?

Yaşanan ardı ardına gelen indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde geldi. 0.49 0.69 faiz oranları ile alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren lar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak , ve Vakıfbank, 'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık faizleri oldukça düşürdü. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. İşte güncel taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum nedir?

0.49 0.69 oranı ile araba ve ev alacaklara faiz müjdesi!

Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.Konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdi "Taşıt ve konut kredileri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum... Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir.

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