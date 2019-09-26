Kamu bankaları kampanya yaptı! İşte yerli üretim en ucuz otomobiller

Dün sabah araba almak isteyenleri sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranlarını indirdi. Bu anlamda Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak.

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