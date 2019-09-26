Kredi faiz oranları Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde internette araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine göre 60 -120 - 180 ay bandında taksitle ev sahibi olmak istiyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından özel bankalarda kredi faiz oranlarında indirime gitti. Eylül ayı için güncel listeyi haberimizde yayınladık. Bu anlamda konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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