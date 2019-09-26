Bugün gelen son dakika açıklama taşıt kredisi indirim haberi araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Bu bağlamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais otomobil bankaları kampanyaya destek verecek. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir. İşte 26 Eylül taşıt (araç) kredisi son dakika faiz oranları!

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