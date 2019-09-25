EYT son dakika Meclis'e geldi mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni haber! Finlandiya ve Almanya modeli nedir?
EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Emeklilikte Yaşa Takılanları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. EYT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak, Kanal D Ana Haber'e yaptığı açıklamalarda sayılarının 5 milyon 400 bin kişi olduğunu belirtti. Özüpak'ın açıklamalarının devamı şöyle; 8 Eylül 1999 öncesi girişleri kapsayacak bir şekilde yasal düzenleme istiyoruz. Biz kesinlikle bütçeye yük değiliz. 28-30 yıllık çalışma hayatımızla zaten ülke ekonomisine en fazla katkı sunanlarız. Ve bizim bir kazanılmış hakkımız var. Staj mağduriyeti de bir mağduriyettir. şeklinde konuşmuştu. EYT ile ilgili iki model üzerinde duruluyor. Modellerden ilki uzun süredir konuşulan Finlandiya yönetimi tarafından uygulanan model. İkincisi ise Almanya tarafından uygulanan modeldir.
Son dakika EYT haberleri bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili görevlendirme yapması sürece yeni bir hareketlilik getirmişti. Yaklaşık 1 milyon kişilik bir durumun sözkonusu olması nedeniyle yapılan ekonomik değerlendirmelerle farklı modeller de gündeme gelmişti. EYT haberleri yapılan görevlendirme sonrası yeniden gündem olmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar "2019'da EYT çıkar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT'de son durum ne, yasa çıkması durumunda EYT kimleri kapsar?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milyonlarca kişi, SGK tarafından belirlenen prim sayısını doldururken, yaş akdine takılıyor. Erken yaşlardan itibaren sigortalı çalışarak üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emekli olacak ve aylık almaya başlayacak. EYT'liler ile ilgili sıcak gelişmeler bir televizyon programında konuşan Prof.Dr. Cem Kılıç'ın sözleri ile başladı. Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT ile ilgili görevlendirdiğini açıkladı. EYT'ler derneği de gelişmeleri doğruladı. Bilgin saha araştırması yaparken, EYT için Finlandiya ve Almanya'da uygulanan modellerin değerlendirildiği belirtiliyor. Peki, EYT için konuşulan Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte detaylar...
EYT 20 YIL SONRA GÜNDEMDE
EYT milyonlarca kişinin bekleiği düzenlemeler arasında yer alıyor. EYT mağdurları, uzun yıllardır düzenleme için çaba sarf ediyordu. Bu konuda basın açıklamaları, dernek faaliyetleri yürütülürken, maliyet nedeniyle EYT'ye sıcak bakılmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT'liler umutlanırken, düzenleme 20 yıl sonra ilk kez gündeme geldi.
FİNLANDİYA VE ALMANYA MODELLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
EYT'liler gelecek haberleri beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin öncülüğündeki ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların Finlandiya ve Almanya modeli üzerinde olduğuna dair kulis bilgileri var. EYT'de Finlandiya modeli daha önce de gündeme gelmişti.