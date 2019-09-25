EYT son dakika Meclis'e geldi mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni haber! Finlandiya ve Almanya modeli nedir?

EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Emeklilikte Yaşa Takılanları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. EYT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak, Kanal D Ana Haber'e yaptığı açıklamalarda sayılarının 5 milyon 400 bin kişi olduğunu belirtti. Özüpak'ın açıklamalarının devamı şöyle; 8 Eylül 1999 öncesi girişleri kapsayacak bir şekilde yasal düzenleme istiyoruz. Biz kesinlikle bütçeye yük değiliz. 28-30 yıllık çalışma hayatımızla zaten ülke ekonomisine en fazla katkı sunanlarız. Ve bizim bir kazanılmış hakkımız var. Staj mağduriyeti de bir mağduriyettir. şeklinde konuşmuştu. EYT ile ilgili iki model üzerinde duruluyor. Modellerden ilki uzun süredir konuşulan Finlandiya yönetimi tarafından uygulanan model. İkincisi ise Almanya tarafından uygulanan modeldir.

25.09.2019 11:21 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





