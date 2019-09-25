Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Büyük umutlarla EYT bekleyenler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan'ın, EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. Gözler EYT ile ilgili yeni gelişmelere çevrildi. Peki, EYT'de bugün gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte 16 Eylül EYT yasasında son durum... TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. 25 Eylül EYT flaş haber! EYT yasası çıktı mı? EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT'de son durum nedir?

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