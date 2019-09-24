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  • 25.09.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:14

dar gelirli için ucuz konut satış tarihi! TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle nedir?

Dar gelirliye konut üretmeye devam eden , 26 ilde 2 bin 500'den fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 104 bin, taksiti ise 350 liradan başlıyor. Ayrıca hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor

TOKİ'den aylık 388 TL ve 350 TL taksitle ev satışı

TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle konut satışı yapacak. Bu bağlamda vatandaşlar konutlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. TOKİ dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafınca uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafınca başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Ödeme planları ve diğer detaylara tokinin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle ev satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi!

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