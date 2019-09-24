TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle konut satışı yapacak. Bu bağlamda vatandaşlar konutlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. TOKİ dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafınca uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafınca başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Ödeme planları ve diğer detaylara tokinin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle ev satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi!

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ