TOKİ'nin uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ucuz konut kampanyaları devam ediyor. Bu nedenle TOKİ tarafından yayımlanan konut ilanları yakından takip ediliyor. 50 bin konut projesinde ismi listede yer almayanlara müjde yine TOKİ'den geldi. Satışa çıkacak olan konutlar en az 10 bin TL peşinatla sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Eylül TOKİ ucuz konut ilanları...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

İlanları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...