Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.09.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 20:03

'den müjde üstüne müjde! TOKİ konutları için Eylül fırsatları sunuldu! En az 339 TL taksitle...

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. Kurum tarafından Eylül ayı ucuz konut ilanları yayınlandı. Konutlar 10 bin peşinatla 360 TL taksitle alınabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak.

TOKİ konutları için Eylül fırsatları sunuldu!

TOKİ'nin uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ucuz konut kampanyaları devam ediyor. Bu nedenle TOKİ tarafından yayımlanan konut ilanları yakından takip ediliyor. 50 bin konut projesinde ismi listede yer almayanlara müjde yine TOKİ'den geldi. Satışa çıkacak olan konutlar en az 10 bin TL peşinatla sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Eylül TOKİ ucuz konut ilanları...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

İlanları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den müjde üstüne müjde! TOKİ konutları için Eylül fırsatları sunuldu! En az 339 TL taksitle...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri