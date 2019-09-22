Her yıl on binlerce kişiyi konut sahibi yapan TOKİ'den müjdeli haberler ardı ardına gelmeye başladı. TOKİ Eylül ayı uygun konut ilanlarının yayımlanmasıyla birlikte yapılan yazılı açıklamayla TOKİ'den indirim kampanyası müjdesi verildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Vatandaşlar şimdi TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ikinci indirim kampanyasına dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular 23 Eylül tarihinde başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.