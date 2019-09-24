Hükümet bir müjdeyi daha duyurdu. Vatandaşlara karşılıksız olarak para verilecek. Fakat bu duyuru yeteri kadar ilgi görmedi olsa gerek çünkü insanlar binlerce lirayı alma şartlarını bilmiyor. Bu anlamda hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?

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