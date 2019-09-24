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  • 25.09.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:11

, 2022, 65 yaş, , alım başvuru şartları nedir? Başvuran anında alıyor!

Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, için de maddi destek veriliyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı sağlanıyor. Bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları; yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL olarak ödeniyor. Yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakfına yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesinde, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınıyor.

Başvuran anında alıyor! Binlerce lira verilecek

Hükümet bir müjdeyi daha duyurdu. Vatandaşlara karşılıksız olarak para verilecek. Fakat bu duyuru yeteri kadar ilgi görmedi olsa gerek çünkü insanlar binlerce lirayı alma şartlarını bilmiyor. Bu anlamda hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?

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